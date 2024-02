India: segretario generale Asean in visita da oggi al 15 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), Kao Kim Hourn, sarà in visita in India da oggi al 15 febbraio su invito del governo indiano. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi, sottolineando che si tratta della sua prima visita da quando ha assunto l’incarico, nel gennaio del 2023. Il segretario, si legge nella nota, incontrerà il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e altri dignitari. Inoltre, terrà una conferenza al Consiglio indiano degli affari mondiali (Icwa) dal titolo “La partnership strategica onnicomprensiva Asean-India nell’architettura regionale in evoluzione”. Kao si recherà anche nello Stato del Bihar dove visiterà il complesso templare di Mahabodhi, iscritto nella lista Unesco del Patrimonio dell’umanità, e parlerà alla Nalanda University di Rajgir sul tema “Il futuro dell’Asean: la rilevanza e la resilienza dell’Asean nel contesto strategico in evoluzione”. (Inn)