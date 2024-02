Premierato: Schlein, impegnati per fermare riforma pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Parlamento con le opposizione "presenteremo emendamenti su cui ci supporteremo a vicenda. In questo momento però noi siamo impegnati a fermare una riforma pericolosa, non a costruirne altre". Lo ha detto, in un'intervista al “Corriere della Sera”, la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Del resto, le nostre proposte le abbiamo portate a Meloni quando ci ha convocato. In quella sede abbiamo proposto la sfiducia costruttiva e insistito sulla riforma elettorale, visto che i cittadini con l'attuale sistema non possono scegliere nemmeno i loro rappresentanti", ha aggiunto. “La premier prende in giro gli italiani dicendo 'decidete voi', ma in realtà dietro c'è un colossale 'decido io per voi' che potrete al massimo acclamare un capo ogni cinque anni recandovi alle urne. Ma la democrazia - ha ricordato Schlein - è un'altra cosa". (Rin)