- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, partecipa alla cerimonia di canonizzazione di Maria Antonia de Paz y Figueroa "Mama Antula", che sta per iniziare nella Cappella papale della Basilica di San Pietro in Vaticano, celebrata da papa Francesco. Domani alle 9 il presidente argentino sarà ricevuto in udienza dal Pontefice. Poi incontrerà il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. (Res)