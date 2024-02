Agricoltura: Schlein, governo non è intervenuto su vera questione del giusto prezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Meloni venerdì si è rivolta agli agricoltori che protestavano dicendo `vi abbiamo sempre difeso dalle scelte Ue´. Io le chiedo chi li difende dalle sue, di scelte, perché questo è un governo che per un anno e mezzo ha perso tempo senza affrontare la vera questione che mette in ginocchio le imprese agricole che è quella del giusto prezzo”. Lo ha detto, in un'intervista al “Corriere della Sera”, la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Gli agricoltori oggi sono costretti a vendere a prezzi che sono più bassi dei costi di produzione. Su questo - ha proseguito - il governo Meloni non è mai intervenuto. Invece, ha aumentato le tasse agli agricoltori già in difficoltà, togliendo l'esenzione Irpef introdotta dal Pd, e il supporto ai giovani agricoltori. Perciò è imbarazzante questo tentativo del governo di puntare il dito solo verso l'Europa e di negare le proprie responsabilità. Non è un caso che una parte della protesta sia invece proprio rivolta a Lollobrigida e al governo. Non è negando l'emergenza climatica che si aiutano le imprese agricole ad affrontarla. Lo sanno bene gli agricoltori che ancora aspettano i ristori per le alluvioni. Servono risorse, innovazione, politiche che li accompagnino nei cambiamenti senza lasciarli indietro. Così si fa la transizione, altrimenti saranno travolti", ha spiegato la segretaria democratica. "Abbiamo organizzato un confronto con il mondo agricolo per il 16 febbraio proprio perché vogliamo ascoltare quali sono le difficoltà che sta vivendo il settore e proporre soluzioni", ha concluso.(Rin)