Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra notte e mattino nubi basse o foschie sulla bassa pianura e addensamenti sulle creste di confine, altrove sereno; dalle prime ore pomeridiane aumento della nuvolosità per nubi a media e alta quota in scorrimento da Ovest verso Est. In serata schiarite sui settori occidentali. Precipitazioni assenti o al più deboli poco probabili sulla parte orientale in serata. Temperature minime in pianura intorno a 4 °C, massime intorno a 13 °C. (Rem)