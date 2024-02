Gaza: Cameron, molto preoccupato da prospettiva di un’offensiva militare a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Cameron, si è detto “profondamente preoccupato” dalla prospettiva di un’offensiva militare israeliana a Rafah. “Oltre la metà della popolazione di Gaza ha trovato rifugio nell’area. La priorità deve essere una pausa immediata dei combattimenti per far entrare gli aiuti e far uscire gli ostaggi”, ha affermato Cameron. “Poi, il progresso in direzione di un cessate il fuoco sostenibile e permanente”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Londra in un messaggio su X. (Rel)