Giornata malato: Locatelli, persona non può essere solo identificata con la propria malattia

- Nella Giornata del malato “voglio ricordare con convinzione che una Persona non può essere solo identificata con la propria malattia, una persona è una persona e deve essere rispettata e tratta con dignità sempre. Avere una malattia non significa dover vivere solo di cure e di medicine”. Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. “Altrettanto importante è il contatto umano, poter avere qualcuno vicino che ti capisca, che ti possa fare una carezza o tenere la mano, magari che ti faccia pensare ad altro o scambi con te due parole, che semplicemente ti parli, anche quando sembri distratto, assente, dolorante o non cosciente, ma che possa farti sentire la sua presenza. La voce e il calore umano - sottolinea - sono gli alleati migliori per la cura". “Serve attenzione e umanità per prendersi cura di qualcuno, in qualsiasi ruolo si svolga questo compito”, conclude.(Rin)