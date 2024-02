Centrosinistra: Renzi, Pd succube del M5s, Prodi sbaglia su campolargo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico “è succube dei Cinque Stelle”. Lo afferma in un'intervista a “La Stampa” il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Sono contento di essere distinto e distante da Meloni” - definita “la prima influencer di questo Paese, brava a comunicare, incapace di governare” - e Salvini” ma anche da “Conte e Schlein”, con la quale “abbiamo ben poco in comune”. In merito alla posizione di Prodi sulle alleanze spiega: “Ci sono due modi di guardare alla sinistra in Italia e in Europa. C'è quello di Tony Blair, in cui sto io, e quello di Corbyn o Melenchon, che non vincerà mai. Credo che Romano dovrebbe avere più chiarezza su questo”. Infine, sulla proposta di Bonino, spiega: “Se va avanti sugli Stati Uniti d'Europa noi ci siamo. Su queste cose la pensiamo come loro, ma se non possiamo fare un ragionamento più ampio le nostre idee sono forti abbastanza da poter andare da soli”, conclude. (Rin)