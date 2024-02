Francia: ministro Interno Darmanin annuncia la fine dello ius soli sull’isola di Mayotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’archipelago di Mayotte, nel canale del Mozambico, non sarà più possibile diventare francesi se non si è figli di genitori francesi. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno di Parigi, Gérald Darmanin, che oggi è in visita sull’isola principale dell’archipelago, dipartimento e regione d’oltremare della Francia. “Iscriveremo la fine dello ius soli a Mayotte in una revisione costituzionale che sceglierà il presidente della Repubblica”, ha affermato il ministro dopo il suo arrivo. Assieme a Darmanin c’è anche la ministra dei Territori d’oltremare, Marie Guévenoux. La visita è volta alla preparazione di una nuova offensiva contro la delinquenza e l’immigrazione illegale nell’archipelago. Già colpita da una crisi idrica, Mayotte è paralizzata dal 22 gennaio a causa dei blocchi stradali organizzati da “collettivi civici” che chiedono misure contro l’insicurezza e l’immigrazione incontrollata. “La fine della legge (sullo ius soli) è una misura circoscritta a Mayotte”, ha precisato il ministro dell’Interno. (Frp)