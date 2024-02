Gaza: proseguono operazioni militari forze Israele contro Hamas, 40 morti a Rafah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio delle operazioni delle forze israeliane nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco di Hamas in Israele, è di almeno 28.064 morti e 67.611 feriti il bilancio delle vittime palestinesi, secondo il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Le cifre non possono essere verificate e non viene fatta distinzione tra civili e combattenti. Tra queste morti, infatti, sono calcolate anche quelle causate dal lancio di razzi da parte dello stesso movimento islamista palestinese. Secondo le autorità israeliane, dal 7 ottobre sono stati uccisi circa 10 mila miliziani di Hamas nei combattimenti a Gaza, oltre ad altri mille uccisi in Israele all'indomani dell'attacco del 7 ottobre, in cui sono morte circa 1.200 persone. Dall'inizio dell'offensiva militare di terra a Gaza, inoltre, sono stati uccisi oltre 220 militari israeliani. (Res)