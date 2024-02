Imprese: Conte, governo scava burrone sotto i piedi industria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Meloni non può continuare a fare scaricabarile sugli altri governi: il suo sta scavando un burrone sotto i piedi dell'industria italiana”. Ne parla il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una intervista a “La Stampa”. “Non ha stanziato nessun fondo per agevolare la competitività e gli investimenti delle imprese e ha introdotto la nuova tassa occulta dell'assicurazione obbligatoria, per tutte le aziende, contro i rischi catastrofali”, prosegue il leader dei Cinquestelle. Una tassa che, secondo Conte, “in un momento in cui cala la produzione industriale per 11 mesi consecutivi e crollano gli investimenti delle imprese, è una follia introdurre”. (segue) (Rin)