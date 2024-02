Imprese: Conte, governo scava burrone sotto i piedi industria italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla protesta degli agricoltori, l’ex premier spiega: “Io vedo Meloni e Salvini che fanno a gara per salire sul trattore della protesta ma in realtà sono stati loro a portare gli agricoltori all'esasperazione tagliando l'esenzione Irpef e togliendo la decontribuzione per i giovani agricoltori”. “Siamo davanti a un settore che rischia di essere complessivamente molto impattante sull'ambiente, ma proprio per questo occorreva rilanciare i crediti di imposta che erano nel pacchetto agricoltura 4.0 introdotto con il ministro Patuanelli per accompagnare gli agricoltori nella transizione” conclude Conte. (Rin)