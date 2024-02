Serbia: Vucic consegna ad ambasciatore cinese lettera per presidente Xi su situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato a Belgrado l'ambasciatore cinese in Serbia, Li Ming. Nell'occasione Vucic ha consegnato al rappresentante diplomatico di Pechino una lettera indirizzata al presidente cinese Xi Jinping a proposito della situazione in Kosovo. "Ottimo incontro con l'ambasciatore della Repubblica Cinese Li Ming. Gli ho consegnato la lettera che ho inviato al presidente Xi sulla situazione in Kosovo e Metohija, ma anche sullo sviluppo accelerato delle nostre relazioni bilaterali", ha scritto Vucic sul profilo Instagram, sottolineando di aver ringraziato l'ambasciatore "per la reazione forte e inequivocabile del ministero degli Esteri cinese riguardo alle ultime mosse irresponsabili di Pristina chiaramente dirette contro il popolo serbo in Kosovo". (Seb)