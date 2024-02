Kosovo: Russia, regime di Kurti ha avviato fase di pulizia etnica della popolazione serba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la stessa Zakharova, "incoraggiando Kurti e il suo terrore, l'Occidente cerca di punire Belgrado per la sua ferma difesa della sovranità nazionale, nonché per la sua decisione di mantenere relazioni amichevoli con la Russia e altri Paesi fuori dall'orbita euro-atlantica". "Vogliono costringere i serbi a sacrificare i loro interessi, compresa la protezione dei loro connazionali", ha sostenuto la portavoce del ministero russo, secondo cui qualcosa di simile sta accadendo in Bosnia Erzegovina, che, come afferma, "i centri di potere occidentali vogliono portare sotto il loro controllo". (Seb)