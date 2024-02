Serbia: partito ungherese Fidesz vota contro risoluzione su elezioni, interferenza in affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito politico ungherese conservatore Fidesz ha votato contro la risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Serbia dopo le elezioni di dicembre. Lo ha dichiarato il deputato dello stesso movimento al Parlamento europeo, Andor Deli, secondo cui il documento "è un'ingerenza negli affari interni del Paese balcanico". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". Deli ha criticato la risoluzione anche perché "approvata durante i negoziati sul Kosovo", sottolineando che la sua approvazione indica una "totale mancanza di tatto del Parlamento europeo". "Si tratta di una risoluzione che interferisce direttamente con le elezioni negli affari interni di un Paese sovrano che non è ancora membro dell'Unione europea, e viene approvata in un momento politico molto delicato e complesso in cui la Serbia sta attualmente conducendo negoziati epocali sul Kosovo", ha detto Deli. "Penso che anche questo indichi una completa mancanza di tatto del Parlamento europeo, e per questo motivo noi della delegazione Fidesz abbiamo votato contro", ha sottolineato il parlamentare di Budapest. (Seb)