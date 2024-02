Business news: Cina, società di consulenza Bain stima crescita del mercato del lusso nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato del lusso in Cina ha triplicato le proprie dimensioni tra il 2017 e il 2021, rallentando nel 2022 per via dell'impatto del Covid-19. Il mercato è tornato a crescere di 12 punti percentuali nel 2023, seppur con differenze di crescita significative tra i brand e performance contrastanti nei diversi trimestri. Ora, si attende una crescita del mercato del lusso in Cina anche nel 2024. È quanto emerge dal “China Luxury Report” stilato dalla società di consulenza statunitense Bain & Company. (Com)