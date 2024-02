Business news: Cina, Baidu annuncia collaborazione con Lenovo su intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Baidu installerà la sua tecnologia di intelligenza artificiale generativa (Ernie Large Language Model, Llm) sugli smartphone prodotti dalla multinazionale Lenovo. È quanto riferito da Baidu, che ha raggiunto un accordo Lenovo dopo le collaborazioni annunciate con la sudcoreana Samsung e la cinese Honor il mese scorso. La vendita di smartphone che offrono funzionalità di intelligenza artificiale generativa per servizi come chatbot e traduzione in tempo reale è diventata una tendenza globale nel mercato dei dispositivi elettronici, dopo che la tecnologia è diventata popolare alla fine del 2022 con il lancio di ChatGpt. La collaborazione con Baidu non è stata sin qui confermata da Lenovo. (Cip)