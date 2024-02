Business news: Emirati: accordo con britannica Hycap per complesso industriale su idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento per lo sviluppo economico di Abu Dhabi (Added) ha stretto una collaborazione con il fondo di private equity britannico Hycap Group per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno verde nell'emirato. L'Industrial Development Bureau (Idb), un'unità di Added, e Hycap creeranno un complesso industriale ad Abu Dhabi per sviluppare energia da fonti rinnovabile, un impianto di elettrolisi, una struttura di stoccaggio dell'idrogeno e autocisterne per il trasporto di idrogeno, ha dichiarato il dipartimento. Il progetto sosterrà la strategia industriale di Abu Dhabi, che prevede un investimento di 10 miliardi di dirham (2,72 miliardi di dollari) per raddoppiare le dimensioni del settore manifatturiero dell'emirato a 172 miliardi di dirham entro il 2031. (Res)