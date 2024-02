Business news: Arabia Saudita, attratti oltre 25 miliardi di investimenti in 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita e le società del suo portafoglio hanno attirato investimenti per un valore di 96 miliardi di rial (25,6 miliardi di dollari) in meno di tre anni. Intervenendo alla cerimonia di apertura del secondo Forum del settore privato tenutosi a Riad, Yasir al Rumayyan, governatore del fondo, ha osservato che questi finanziamenti sono stati concentrati in 13 settori strategici nel Regno dall'inizio del 2021 fino alla fine del terzo trimestre del 2023. (Res)