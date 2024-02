Business news: Kenya-Polonia, Ruto a Duda, considerate porti di Mombasa e Lamu per hub logistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya William Ruto ha invitato l'omologo polacco Andrzej Duda a considerare i porti di Mombasa e Lamu come possibili hub logistici per esportare i loro prodotti, incluso il grano, verso la regione e oltre. “Ho esortato il presidente Duda a collaborare con noi attraverso partenariati pubblico-privato e da governo a governo per esplorare il vasto mercato del settore agricolo, in particolare nella creazione di valore aggiunto post-raccolto, con l’obiettivo di affrontare in modo definitivo il tema della sicurezza alimentare”, ha dichiarato Ruto nel corso di una conferenza stampa congiunta tenuta al termine del loro incontro a Nairobi. "La Polonia è un prezioso partner del Kenya con valori comuni e aspirazioni condivise che guidano le nostre relazioni presenti e future", ha aggiunto, osservando che entrambi i Paesi desiderano rafforzare la loro partnership negli affari commerciali ed economici, nell’agricoltura e nella sicurezza alimentare, nell’ambiente e nell’azione per il clima. (Res)