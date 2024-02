Business news: Kenya, governatore Banca centrale, saremo in grado di rimborsare obbligazioni da 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya sarà in grado di rimborsare un bond internazionale da 2 miliardi di dollari in scadenza a giugno, e il rimborso dovrebbe aiutare la valuta locale - lo scellino - a riprendersi dai minimi storici. Lo ha detto in conferenza stampa il governatore della Banca centrale, Kamau Thugge, precisando che i fondi provenienti dalla Banca mondiale, da altre istituzioni multilaterali e dalle banche regionali saranno sufficienti per ripagare il bond. "Il rischio degli Eurobond, a mio avviso, sarà completamente eliminato. E ciò dovrebbe anche contribuire a un rafforzamento dello scellino", ha detto il governatore, il giorno dopo che la Banca centrale ha aumentato il tasso di prestito di riferimento. Lo scorso anno lo scellino si è indebolito di oltre il 20 per cento rispetto al dollaro Usa ed è sceso ulteriormente quest’anno. "La mia opinione ora è che il tasso di cambio ha superato il tasso di equilibrio. Quindi potrebbe esserci spazio per la Banca centrale per sostenere il tasso di cambio in futuro", ha aggiunto Thugge, affermando che lo scellino potrebbe anche trarre sostegno dagli afflussi da parte di istituti di credito esteri e da tassi di interesse più elevati. Il Paese dell’Africa orientale è sotto stretta osservazione per la gestione del bond a causa del crescente onere del debito, del forte calo della sua valuta e dell’incertezza sul suo accesso ai mercati finanziari. Il Kenya ha ricevuto esborsi per un totale di poco più di 1 miliardo di dollari negli ultimi due mesi e prevede di ricevere altri 1,5 miliardi di dollari dalla Banca mondiale tra i mesi di marzo e maggio. (Res)