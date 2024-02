Business news: Africa, Trafigura e Ivanhoe firmano accordo per esportazione di rame lungo il Corridoio di Lobito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria Trafigura, con sede a Singapore, e la canadese Ivanhoe Mines hanno firmato un importante accordo per l'esportazione di rame lungo il Corridoio di Lobito, il progetto ferroviario che partendo dal porto di Lobito, in Angola, dovrebbe collegare i Paesi sulla costa africana dell’Oceano Atlantico, in particolare Repubblica democratica del Congo (Rdc) e Zambia. In un comunicato, Trafigura ha annunciato che alla miniera Kamoa-Kakula di Ivanhoe, nella Rdc, sarà assegnata la capacità sulla rotta in occasione del Mining Indaba, un vertice industriale annuale in programma a Città del Capo, in Sudafrica. Dopo le prime 10 mila tonnellate di prodotti di rame nel 2024, con l'entrata in servizio della linea, la miniera sarà in grado di spedire tra le 120 mila e le 240 mila tonnellate all'anno verso il porto angolano di Lobito, situato sulla sponda dell'Atlantico. Il presidente e amministratore delegato di Trafigura, Jeremy Weir, ha affermato che la società spera "di aumentare i volumi sul corridoio in modo che diventi il ​​principale collegamento di trasporto ferroviario nell'Africa sub-sahariana". Il fondatore e copresidente di Ivanhoe Mines, Robert Friedland, ha ringraziato il consorzio del Corridoio di Lobito, guidato da Trafigura e dai governi dell'Angola e della Rdc, sottolineando che "sta rapidamente diventando una delle rotte commerciali più importanti al mondo per il vitale rame metallico" e aprirà l'accesso ai minerali in altre parti dell'Africa centro-meridionale. (segue) (Res)