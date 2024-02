Business news: Huawei, esportazioni di tablet aumentate del 95 per cento nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha incrementato le spedizioni di tablet del 95 per cento su base annuale nel quarto trimestre del 2023, nonostante il declino del settore a livello globale. Lo certificano i dati pubblicati dalla società specializzata in ricerche di mercato Canalys. Nel periodo di riferimento, la società sanzionata dagli Stati Uniti ha spedito più di 2,8 milioni di tablet, classificandosi al terzo posto a livello globale dopo la statunitense Apple e la sudcoreana Samsung, che hanno mantenuto rispettivamente la prima e la seconda posizione nonostante il calo della domanda. Stando ai dati della società di ricerca International Data Corporation, le esportazioni di tablet a livello globale hanno registrato un calo del 17 per cento su anno nell'ultimo trimestre del 2023, ponendosi ai minimi dallo stesso periodo nel 2016. (Cip)