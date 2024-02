Business news: elettromobilità, Australia propone "standard verdi" per l'estrazione mineraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia proporrà la definizione di standard internazionali per l'estrazione mineraria etica ed ecosostenibile dei materiali necessari alla produzione di batterie, nel tentativo di contenere la competizione a basso prezzo di Paesi come l'Indonesia. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" la ministra delle Risorse australiana Madeleine King. "E' un progetto a lungo termine, ma è senza dubbio una questione che intendo sollevare", ha dichiarato la ministra, che ha visitato il Giappone la scorsa settimana. King ha precisato di voler introdurre il tema durante l'annuale evento internazionale dell'industria mineraria Pdac 2024, che si terrà in Canada il mese prossimo. "Cercheremo di parlare ai nostri partner internazionali di come differenziare il prezzo per riflettere gli elevati standard di produzione", ha detto la ministra, aggiungendo che Canberra intende collaborare in particolare con Paesi affini come il Canada, "che hanno a loro volta elevati standard ambientali e di lavoro". Tra gli interlocutori, la ministra ha citato anche l'Agenzia internazionale per l'energia. (Res)