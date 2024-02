Business news: Egitto, nuova asta di buoni del Tesoro in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha annunciato l'offerta di buoni del Tesoro a un anno per conto del ministero delle Finanze per un valore di un miliardo di dollari. Si tratta della seconda asta in dollari del 2024. A gennaio scorso, la Banca centrale ha raccolto in asta circa un miliardo di dollari in buoni del Tesoro a un tasso di interesse medio del 5,29 per cento. Goldman Sachs prevede che l’Egitto dovrà affrontare un deficit di finanziamento in valuta estera stimato in circa 25 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. La Banca prevede che l'accordo di finanziamento concordato tra l'Egitto e il Fondo monetario internazionale (Fmi) mobiliterà 12 miliardi di dollari, distribuiti tra 7 miliardi di dollari dell'Fmi e 5 miliardi di dollari in investimenti. Per Goldman Sachs, l'Egitto dovrebbe avere la capacità di mobilitare altri 13 miliardi di dollari attraverso una combinazione di entrate derivanti dalla vendita di beni statali, dalla cartolarizzazione di futuri crediti in valuta estera e dal ritorno delle rimesse dei lavoratori all'estero ai livelli precedenti. (Cae)