Business news: Tunisia, tasso inflazione in calo a gennaio del 7,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale di statistica (Ins) della Tunisia ha reso noto che il tasso d'inflazione in Tunisia ha mantenuto una tendenza al ribasso, scendendo al 7,8 per cento nel mese di gennaio 2024, rispetto all'8,1 per cento registrato a dicembre 2023. Da un'analisi degli indicatori economici, si evince che nel primo mese di quest’anno i prezzi al consumo nel Paese nordafricano sono aumentati dello 0,6 per cento, mantenendo lo stesso ritmo del mese precedente. Questo aumento è legato principalmente al rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari dello 0,7 per cento, dei prezzi dei servizi di comunicazione dell'1,3 per cento e dei prezzi dell'abbigliamento dello 0,5 per cento. I prezzi dei prodotti alimentari sono invece aumentati del 12,1 per cento su base annua, principalmente per il rialzo dei prezzi del caffè in polvere del 35 per cento, della carne di pecora del 22,9 per cento, degli olii commestibili del 22,7 per cento, dei condimenti del 20 per cento, delle verdure fresche del 19,3 per cento, della carne bovina del 14 per cento e del pesce fresco dell'11,9 per cento. (Tut)