Business news: Emirati, commercio non petrolifero raggiunge i 540 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero non petrolifero di Dubai ha raggiunto i 2 mila miliardi di dirham (circa 540 miliardi di dollari), un anno prima del previsto, spinto dalla continua crescita economica nell'emirato. Lo ha scritto su X lo sceicco Mohammed bin Rashid, vicepresidente e sovrano di Dubai. Nel gennaio 2020, il governo di Dubai ha annunciato l’obiettivo di aumentare il volume del commercio estero non petrolifero a 2 mila miliardi di dirham entro il 2025. Per raggiungere questo obiettivo, il governo ha creato una squadra per creare un nuovo quadro logistico e legislativo per aprire nuovi mercati. "Nel 2020, prima della crisi del Covid, avevamo annunciato dal Consiglio di Dubai l'obiettivo che il commercio estero non petrolifero di Dubai raggiungesse i 2 mila miliardi di dirham entro il 2025. Poi è arrivata la crisi del Covid e il team mi ha informato dell'impossibilità di raggiungere l'obiettivo a causa della crisi che ha interessato la catena di logistica globale”, ha scritto Bin Rashid su X. (Res)