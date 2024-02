Business news: Siria, aumento del 50 per cento degli stipendi e delle pensioni nel pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, ha emanato due decreti legislativi volti ad aumentare gli stipendi dei dipendenti pubblici e dei militari e le pensioni. Lo ha riferito il sito d’informazione siriano “Enab Baladi”, precisando che gli stipendi del personale dei ministeri, delle amministrazioni, delle aziende pubbliche e di altre attività del settore pubblico aumenteranno del 50 per cento. Secondo le disposizioni del decreto il salario minimo viene quasi raddoppiato, arrivando a 278.910 lire siriane mensili (21,45 dollari). Inoltre, un secondo decreto stabilisce un aumento del 50 per cento delle pensioni sia militari che civili. La stessa fonte riferisce che, contemporaneamente all’emanazione dei decreti, il ministero del Commercio siriano ha deciso l’aumento del prezzo di alcuni prodotti. Il prezzo di pane al chilogrammo è salito da 200 a 400 lire siriane (da 0,01 a 0,03 dollari), sia nei panifici pubblici che in quelli privati. Secondo “Enab Baladi”, le ragioni dell’aumento sono legate legato all’incremento dei prezzi del grano, ma anche alla crisi della navigazione nel Mar Rosso, dovuta ai frequenti attacchi del gruppo yemenita filo-iraniano Houthi. (Lib)