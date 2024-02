Business news: Tunisia, Banca centrale potrà concedere agevolazioni da 2 miliardi di euro al Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Tunisia (Bct) potrà concedere agevolazioni per un valore di 2 miliardi di euro al Tesoro. E’ quanto prevede il disegno di legge approvato dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) con 92 voti favorevoli, 15 contrari e 26 astensioni. Durante la sua udienza parlamentare presso il palazzo del Bardo, sede del Parlamento, la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia, ha spiegato che "il disegno di legge consentirà al governo di raccogliere i fondi necessari per soddisfare le urgenti esigenze finanziarie dello Stato". Il fabbisogno finanziario solo per il primo trimestre del 2024 ammonta a 4,5 miliardi di euro, che serviranno per il rimborso del debito interno ed estero (2 miliardi di euro), il pagamento degli stipendi (805 milioni di euro), gli investimenti (290 milioni di euro), il finanziamento delle spese delle imprese pubbliche (537 milioni di euro) e i sussidi per gli idrocarburi (290 milioni di euro). (Tut)