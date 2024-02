Business news: Marocco, Ravago e Repsol aprono fabbrica componenti auto a Tangeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una joint venture formata da Ravago, impresa belga attiva nel settore della plastica, e Repsol, colosso energetico spagnolo, ha aperto una nuova fabbrica di componenti per automobili nella zona franca di Tangeri, in Marocco. Lo riporta il quotidiano “Les Inspirations Eco”. L’impianto produrrà in particolare composti di polipropilene, poliammide, polibutilene tereftalato e leghe, ampiamente utilizzati nel settore automobilistico. La capacità produttiva nella struttura sarà di 18,5 mila tonnellate all'anno. Come sottolinea il quotidiano marocchino, la nuova fabbrica permetterà di soddisfare la domanda dei clienti locali, tra cui la casa automobilistica Renault e la holding multinazionale Stellantis, che hanno sostenuto il progetto fin dall’inizio. Lo stabilimento di Ravago e Repsol è stato inaugurato martedì scorso alla presenza del ministro dell'Industria e del Commercio del Marocco, Ryad Mezzour. (Mar)