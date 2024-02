Business news: Angola, governo e De Beers firmano memorandum d'intesa per promuovere settore diamanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per le risorse minerarie dell’Angola (Anrn) e le società diamantifere locali Endiama e Sodiam hanno firmato un memorandum d'intesa con la multinazionale De Beers per promuovere il settore dei diamanti angolano. Le priorità dell'accordo, hanno riferito in un comunicato congiunto, sono "l'aumento della produzione di diamanti, la crescita dell'estrazione alluvionale dei diamanti e il miglioramento delle opportunità di sviluppo sociale, a beneficio dei cittadini nazionali”. Nel documento, spiega l’agenzia di stampa “Lusa”, gli enti firmatari affermano che il memorandum copre quattro aree principali, a cominciare da "la revisione di una serie di giacimenti di kimberlite esistenti per rivalutare la loro attrattiva economica attraverso la potenziale applicazione di nuove tecnologie, e l'identificazione di opportunità per coltivare il diamante alluvionale settore minerario in Angola, considerando l'applicazione delle soluzioni e degli insegnamenti di De Beers nel promuovere la trasparenza e la tracciabilità della produzione di diamanti in questo settore". (Res)