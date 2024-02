Foibe: Colosseo si illumina con tricolore, Sangiuliano e Rocca "uniti nella memoria" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il presidente Rocca torna a sottolineare l'importanza di ricordare: "lo dobbiamo a noi stessi come italiani ma soprattutto alle centinaia di migliaia di famiglie. E guai a pensare soltanto al numero: dietro ci sono le storie individuali, il dolore di tantissime persone. Un dolore che è stato ancora più profondo per una storia che si è cercato di cancellare - ha detto Rocca -. Sono profondamente orgoglioso della scelta del ministro di offrire questi spazi così significativi, così iconici, affinché ci si senta davvero affratellati, in un sentimento unico di memoria e di rispetto, soprattutto come insegnamento per le nostre future generazioni", ha concluso Rocca. (Rer)