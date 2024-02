Business news: taiwanese Gogoro e cilena Copec, progetto di mobilità sostenibile in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore taiwanese di motorini elettrici Gogoro sta collaborando con la compagnia energetica cilena Copec per esportare i suoi smart scooter e creare una rete di stazioni per il ricambio di batterie in America Latina. Lo riporta il quotidiano "Taiwan News", precisando che i veicoli e le infrastrutture di ricarica dovrebbero essere disponibili in Cile e Colombia a partire dal secondo trimestre. "La nostra collaborazione con Copec, una delle principali società energetiche dell'America Latina, è una pietra miliare importante nella nostra missione di trasformare il trasporto urbano in tutto il mondo", ha detto il fondatore e amministratore delegato di Gogoro, Horace Luke, dicendosi pronto a lavorare con la compagnia cilena per "rivestire un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico". (Res)