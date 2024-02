Business news: Giappone, Kioxia e Western Digital investiranno 4,9 miliardi di dollari nei chip di memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria del Giappone ha annunciato che Tokyo sosterrà finanziariamente un piano per la produzione di massa di chip di memoria, che vedrà la partecipazione di Kioxia Holdings e Western Digital (Wd). L'investimento concordato dalle due aziende ammonta a 729 miliardi di yen (4,9 miliardi di dollari), e il ministero dell'Industria giapponese stanzierà finanziamenti per un importo pari a 243 miliardi di yen. L'obiettivo delle due compagnie è produrre chip per l'impiego nei centri dati, un segmento di mercato in forte crescita per effetto della domanda di applicazioni legate all'intelligenza artificiale generativa. (Git)