Business news: crollo Borse, Cina nomina nuovo presidente Commissione di regolamentazione

- Wu Qing è stato nominato nuovo presidente della Commissione di regolamentazione titoli della Cina (Crsc), come parte delle iniziative intraprese dal governo per risollevare il morale degli investitori e scongiurare la disfatta del mercato azionario. Come riferito dall'agenzia di stampa "Xinhua", Wu succede a Yi Huimian, che ricopriva l'incarico dal 2019. Classe 1965, il nuovo presidente della Crsc ha un dottorato in economia ed è forte dell'esperienza accumulata quando era vicecapo del Partito comunista a Shanghai, dove ha gestito la Borsa dopo il tracollo dei mercati cinesi del 2015. Prima di essere trasferito nella metropoli della Cina orientale, Wu ha lavorato per anni presso la Crsc, dove sovrintendeva ai dipartimenti di supervisione istituzionale e dei fondi, oltre che all'ufficio di eliminazione dei rischi per le società di intermediazione mobiliare. (Cip)