Business news: India, ArcelorMittal prevede aumento domanda di acciaio al di fuori della Cina

- ArcelorMittal, il secondo maggior produttore mondiale di acciaio, ha riferito di scorgere segnali di un miglioramento delle condizioni operative del settore, e ha previsto per il prossimo anno un aumento del 3-4 per cento della domanda globale di acciaio al di fuori della Cina. L'azienda ha anche comunicato un margine operativo lordo di 1,27 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2023, un dato leggermente superiore alle previsioni, e sostanzialmente invariato rispetto a quello del quarto trimestre 2022 (1,26 miliardi di dollari). L'industria siderurgica ha sofferto lo scorso anno a causa del rallentamento dell'attività edile in Europa e della crisi del settore immobiliare in Cina, mentre negli Usa la domanda ha subito l'effetto dell'aumento dei tassi di interesse. (Inn)