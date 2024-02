Business news: Mirziyoyev riceve Lukashenko, intesa per aumentare interscambio Uzbekistan-Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha ricevuto a Tashkent l'omologo della Bielorussia, Alexander Lukashenko, con il quale ha condiviso la volontà di portare l'interscambio commerciale tra i due Paesi a un miliardo di dollari nei prossimi anni. Lo riferisce l'agenzia di stampa uzbeka "UzA", secondo cui le due parti hanno stabilito di approfondire il dialogo politico e di sostenersi a vicenda in ambito multilaterale, in particolare all'interno delle Nazioni Unite, della Comunità degli Stati indipedenti (Csi) e dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo scorso anno l'interscambio commerciale è aumentato del 15 per cento, ma i due leader hanno chiesto ai rispettivi governi di lavorare per portare il dato a un miliardo di dollari nei prossimi anni. (Res)