Business news: premier Giappone incontra presidente Kenya, firmati tre memorandum d'intesa

- Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha ricevuto il presidente keniota William Ruto, in visita ufficiale in Giappone. Al termine dell'incontro, riferisce il ministero degli Esteri di Tokyo in un comunicato, i due leader hanno assistito alla firma di accordi di cooperazione cui è seguita una cena ospitata dal governo. Nel corso dell'incontro, Kishida ha dichiarato che il Giappone punta a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali con il Kenya, un importante Paese che condivide valori e principi fondamentali e con cui intende lavorare a stretto contatto per promuovere “un’area indo-pacifica libera e aperta”, oltre a rafforzare un ordine internazionale libero e aperto basato sullo Stato di diritto. Da parte sua, il presidente Ruto ha espresso la sua gratitudine per la calorosa accoglienza riservata alla sua visita e ha dichiarato che vorrebbe rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e la cooperazione sulla scena internazionale. Kishida ha quindi accolto con favore la firma di un memorandum d'intesa per promuovere il Partenariato pubblico-privato (Ppp) nel settore delle infrastrutture, di un accordo per rafforzare la cooperazione nel campo delle telecomunicazioni e di un altro per rafforzare la cooperazione tra il Tesoro nazionale e il ministero della Pianificazione economica del Kenya. I due leader hanno concordato di lavorare insieme per rafforzare ulteriormente le relazioni economiche tra i due Paesi. (Git)