Business news: Arabia Saudita, Pmi ricevono 3,2 miliardi di dollari di finanziamenti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma dell'Arabia Saudita a sostegno delle piccole e medie imprese (Pmi), Kafalah, ha stanziato 3,2 miliardi di dollari per finanziare oltre 5.476 iniziative a dicembre 2023. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, secondo cui le Pmi hanno ricevuto finanziamenti per oltre 15,6 miliardi di dollari, mentre il programma Kafalah ha concesso garanzie per 7.178 richieste di finanziamento nel 2023. L'iniziativa ha fornito sostegno alle imprese in varie regioni del regno e diverse aree hanno registrato una notevole crescita dei valori delle garanzie. La collaborazione con vari enti governativi ha svolto un ruolo cruciale nel sostenere le Pmi per tutto il 2023 e il programma Kafalah ha facilitato il loro accesso ai finanziamenti essenziali per l'espansione. Il programma si impegna inoltre a sostenere le donne imprenditrici, rafforzando il loro ruolo di leadership nell'economia nazionale, oltre a incoraggiare e sostenere le imprenditrici qualificate attraverso incentivi e programmi di formazione specializzati. Nel 2023, 1.076 imprenditrici hanno beneficiato del programma con garanzie superiori a 1,7 miliardi di dollari. L'efficacia del programma si riflette nella crescita delle imprese e del numero totale di dipendenti, che aumenta circa del 20 per cento entro sei mesi dall'ottenimento del finanziamento garantito. (Res)