Business news: Arabia Saudita, Boeing pronti a modernizzazione settore difesa

- Il settore della Difesa in Arabia Saudita è pronto a ricevere un nuovo impulso alla modernizzazione. È quanto ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Boeing Defense, Space & Security, Ted Colbert, al quotidiano saudita “Arab News”, spiegando che è necessario “continuare ad ampliare la capacità dell’Arabia Saudita di essere pronta a ogni cosa”. "Abbiamo collaborato con l'Arabia Saudita per oltre 80 anni, sia nel settore commerciale che in quello della difesa, e vediamo un futuro davvero brillante per la nostra partnership e le nostre relazioni", ha detto Colbert, aggiungendo che esiste già una solida base per gli sviluppi futuri nel Regno, come dimostrano le attrezzature militari tra cui gli aerei F-15 C e D, e gli elicotteri Apache e Chinook. Secondo Colbert, ci sono prospettive per sviluppare il settore con un nuovo equipaggiamento innovativo. (Res)