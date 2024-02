Business news: Libia, prezzo delle uova aumentato del 60 per cento anno su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo delle uova in Libia ha visto un aumento del 60 per cento all'inizio del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un cesto di uova (30 uova) viene venduto a 20 dinari circa, equivalenti a 4,14 dollari. Nel frattempo, sui social media si stanno diffondendo messaggi che invitano alla sospensione degli acquisti di uova per due settimane, utilizzando l'hashtag #Don'tBuy_Eggs. Il presidente della Federazione delle industrie libiche, Ali Nusair, citato dal sito web d’informazione libico “Al Wasat”, ha attribuito questo incremento alla scarsa disponibilità dovuta alla riluttanza degli allevatori a produrre, causata da diverse problematiche quali la carenza di vaccini per il pollame e ritardi nell'apertura di crediti per più di 45 giorni, circostanza che impedisce l'importazione di medicinali. Inoltre, si lamenta un'elevata tariffa elettrica e difficoltà nell'ottenere gasolio (necessario per i generatori) a prezzi agevolati. (Lit)