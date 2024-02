Business news: Giordania, prevista crescita turismo italiano del 20-25 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo italiano in Giordania registrerà quest’anno una crescita dal 20 al 25 per cento. Lo ha riferito il direttore generale dell'Autorità per la promozione turistica, Abdul Razzaq Arabiyat, in un comunicato stampa diffuso dall'emittente televisiva del Regno “Al Mamlaka”. “La Giordania ha ospitato 128 mila turisti italiani nel 2023, a fronte dei 73 mila del 2022”, ha spiegato Arabiyat. L'Ente di promozione del turismo ha concluso la sua partecipazione alla Fiera internazionale del turismo di Milano, in Italia, che dal 4 febbraio ha visto la partecipazione di 24 esponenti di uffici turistici e alberghi giordani, oltre che di rappresentanti dell'ambasciata della Giordania in Italia e dell’Autorità della zona economica di Aqaba. Secondo quanto reso noto dal comunicato dell’Autorità per la promozione turistica, la ministra italiana del Turismo, Daniela Santanchè, ha visitato il padiglione giordano, dove ha incontrato Arabiyat. (Lib)