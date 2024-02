Business news: Egitto, approvato aumento salario minimo del 50 per cento da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha approvato l’aumento del salario minimo del 50 per cento, fino a 6 mila sterline (circa 194 dollari), a partire da marzo. Lo riporta il quotidiano online "Youm7", sulla base di quanto reso noto da un comunicato presidenziale. L’aumento del salario minimo rientra nel pacchetto di protezione sociale da 180 miliardi di sterline (5,8 miliardi di dollari), approvato dal presidente egiziano con il fine di ridurre il peso del costo della vita sui cittadini, nonché di contenere nella massima misura possibile le ripercussioni delle turbolenze economiche esterne. Tra le altre misure incluse nel pacchetto, vi è anche l’aumento del 15 per cento delle pensioni per 13 milioni di cittadini, per un costo complessivo di 74 miliardi di sterline (2,3 miliardi di dollari). Inoltre è previsto un rialzo del 33 per cento, da 45 mila sterline (1,4 mila dollari) a 60 mila sterline (1,9 mila dollari), del limite dell’esenzione fiscale per tutti i dipendenti statali nel settore governativo, pubblico e privato, per un costo totale di 5 miliardi di sterline (161,8 milioni di dollari). (Cae)