Business news: Egitto, tasso inflazione annuale gennaio in calo al 31,2 per cento su base mensile

- Il tasso di inflazione annuale in Egitto è calato a gennaio al 31,2 per cento, rispetto al 35,2 per cento del mese di dicembre 2023. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica egiziana (Capmas). Sulla base dell’Indice generale dei prezzi al consumo, il calo dell’inflazione annuale è attribuibile in particolare alla diminuzione dei prezzi del gruppo verdure (-0,8 per cento), del gruppo cereali e pane (-3,7 per cento), del gruppo carne e pollame (-2,9 per cento), del gruppo pesce e frutti di mare (-1,9 per cento), del gruppo latticini, formaggi e uova (-2,6 per cento), del gruppo caffè, tè e cacao (-3 per cento) e del gruppo acqua minerale e gassata (-2,1 per cento). (Cae)