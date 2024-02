Business news: Arabia Saudita, World Defense Show si conclude con affari per 6,9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa a Riad la seconda edizione del World Defense Show, che si è tenuta sotto il patrocinio del re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, con la partecipazione di oltre 773 espositori da 76 Paesi e la conclusione di affari per un valore totale di 26 miliardi di rial (6,9 miliardi di dollari). Come riferisce il quotidiano di proprietà saudita “Sabq”, oltre 441 delegazioni ufficiali di 116 Paesi si sono recate a Riad per l’evento, che ha registrato complessivamente 106 mila visitatori. La sigla di 73 protocolli d’intesa conferma il ruolo della fiera come piattaforma significativa per la collaborazione e l’innovazione nel campo della difesa globale. Ahmad al Ohali, governatore di Gami, ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno della comunità della difesa globale, estendendo il riconoscimento alla leadership saudita per il suo patrocinio. “Siamo profondamente grati per il vivo interesse della comunità della difesa globale verso l'Arabia Saudita come attore importante nel settore. Il World Defense Show 2024 ha messo in contatto in modo efficace leader del settore e innovatori da tutto il mondo, mettendo in mostra la crescente influenza e capacità della nostra nazione”, ha sottolineato Al Ohali. Andrew Pearcey, amministratore delegato della fiera, ha commentato: "L'edizione 2024 del World Defense Show ha fornito agli espositori internazionali l'accesso al mercato in continua crescita della difesa e della sicurezza dell'Arabia Saudita. Con un'ampia partecipazione internazionale e accordi sostanziali annunciati, l’evento ha facilitato una rete di contatti inestimabile, la condivisione delle conoscenze e la costruzione di relazioni commerciali. Non vedo l'ora di dare il benvenuto alla comunità di difesa globale a Riyadh nel 2026”. (Res)