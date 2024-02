Business news: Egitto, deficit commerciale aumentato del 5 per cento a novembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale dell’Egitto è aumentato del 5 per cento durante il mese di novembre 2023, raggiungendo la cifra di 3,07 miliardi di dollari, rispetto ai 2,9 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022. Lo ha reso noto l’Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche (Capmas) in un rapporto. Il valore delle esportazioni nel mese di novembre è diminuito del 20,6 per cento, registrando 3,21 miliardi di dollari. Il calo è dovuto alla diminuzione delle esportazioni di alcuni beni, tra cui capi di abbigliamento (-4,5 per cento), i prodotti petroliferi (-23,7 per cento), il petrolio greggio (-28,6 per cento) e i fertilizzanti (-59,6 per cento). Nello stesso periodo è aumentato su base annua il valore delle esportazioni di alcune materie prime, tra cui prodotti di pasticceria e preparazioni alimentari (+26,6 per cento), frutta (+4,2 per cento), i laminati in ferro o acciaio (+324,5 per cento), tappeti (+12 per cento). Il valore delle importazioni è diminuito del 9,9 per cento nello stesso mese su base annua, registrando 6,28 miliardi di dollari. Il calo è dovuto alla diminuzione delle importazioni di alcuni prodotti, come il grano (-41 per cento), la plastica (-1,7 per cento), il mais (-5 per cento) e la soia (-14,6 per cento). Nello stesso periodo, inoltre, è aumentato su base annua il valore delle importazioni di alcuni beni, come i prodotti petroliferi (+19,1 per cento), le materie prime siderurgiche (+53,4 per cento), le autovetture (+108,2 per cento) e i prodotti chimici organici e inorganici (0,1 per cento). (Cae)