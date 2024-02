Business news: Tunisia, utili Ciments de Bizerte in calo del 23,7 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società tunisina Ciments de Bizerte, specializzata nella produzione di clinker, vari tipi di cemento e calce idraulica, ha registrato un calo degli utili del 23,7 per cento nel 2023, con un totale di 28,17 milioni di euro. Secondo i dati della Borsa di Tunisi, il fatturato del cementificio è sceso del 16,5 per cento, attestandosi a 27,7 milioni di euro. Il sito d’informazione economico tunisino "Africa Manager" ha evidenziato che il 2023 ha registrato il livello più basso di consumo di leganti, ovvero cemento e calce, dal 1999. Infatti, lo scorso anno sono state vendute circa 4,98 milioni di tonnellate, rispetto a una media di 12,5 milioni di tonnellate. Questo calo della domanda nazionale di leganti si spiega principalmente con la recessione del settore delle costruzioni, a seguito dell'impennata dei prezzi immobiliari in Tunisia, in aggiunta all'assenza di grandi progetti in corso nei settori dell'arte e dell'edilizia, sempre più spesso affidati a società straniere. Secondo la stessa fonte, le vendite di cemento in Tunisia hanno visto un calo generalizzato di circa il 10 per cento rispetto al 2022. (Tut)