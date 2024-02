Business news: Arabia Saudita, indice Pmi settore non petrolifero pari a 55,4 a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Arabia Saudita ha mostrato un miglioramento nel settore privato non petrolifero a gennaio, guidato da una forte attività commerciale e da nuovi ordini. L'indice dei responsabili degli acquisti del Regno si è attestato a 55,4 a gennaio, un risultato positivo ma in calo rispetto al valore di 57,5 di dicembre, attribuito a un'attenuazione dei tassi di espansione dovuta alle pressioni inflazionistiche e all'aumento dei costi di acquisto, spiega il rapporto Riyad Bank Saudi Arabia Pmi di S&P Global. Naif al Ghaith, capo economista della Riyad Bank, ha commentato: "E' chiaro che l'economia non petrolifera ha continuato a crescere, nonostante le sfide derivanti dall'aumento dei costi e dei tassi di interesse. Questa resilienza sottolinea gli sforzi di diversificazione dell'economia saudita". (Res)