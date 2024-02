India: chiusa la sessione parlamentare dedicata al bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra finanziaria prevede una spesa di oltre 47 mila miliardi di rupie, vale a dire più di 529 miliardi di euro, quasi per un quarto destinati agli investimenti. La spesa totale prevista ammonta, per l’esattezza, a 47.660 miliardi di rupie (529.353.450.740 euro), di cui 26.020 miliardi provenienti dal gettito fiscale. Il deficit è stimato nel 5,1 per cento del prodotto interno lordo. I prestiti dai mercati attraverso titoli a scadenza sono stimati in 14.130 miliardi di rupie lordi e 11.750 miliardi di rupie netti. Le stime preliminari per il 2023-24, che si chiuderà a marzo, prevedono una crescita del 7,3 per cento, in linea con quelle, del sette per cento, della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ma superiori al 6,3 per cento previsto a ottobre dal Fondo monetario internazionale (Fmi). La manovra per il prossimo esercizio si basa su una prospettiva di crescita vicina al sette per cento. (segue) (Inn)