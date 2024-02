India: chiusa la sessione parlamentare dedicata al bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa in conto capitale, destinata soprattutto alle infrastrutture e alla creazione di occupazione, ammonta a 11.111,11 miliardi di rupie (123.409.660.513 euro), pari al 3,4 per cento del Pil, l’11,1 per cento in più rispetto all’anno scorso.Non è stato annunciato alcun cambiamento nella tassazione: sono state mantenute le stesse aliquote sia per le imposte dirette sia per quelle indirette, nonché per i dazi sulle importazioni. Sono stati prorogati di un anno, fino al 31 marzo 2025, alcuni benefici fiscali a vantaggio delle start-up e degli investimenti. C’è anche un “condono”: è stato proposto, infatti, il ritiro delle richieste pendenti di imposte dirette fino a 25 mila rupie per gli anni di imposta fino al 2009-10 e delle richieste fino a diecimila rupie per il periodo dal 2010-11 al 2014-15, a vantaggio di circa dieci milioni di contribuenti. (Inn)